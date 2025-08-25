Ufficiale
Parma, rinforzo di prospettiva. Arriva dal Le Havre il centrocampista Doro Diop
TUTTO mercato WEB
Ufficiale un nuovo acquisto per il Parma, che rinforza la propria difesa con un talento di prospettiva, preso dalla Francia. Arriva a titolo definitivo Doro Diop, centrocampista classe 2007 prelevato a titolo definitivo dal Le Havre. La società ducale ha depositato il suo contratto in Lega Serie A.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, forcing finale su Hojlund. Poi Juanlu Sanchez. Oltre ad Elmas c’è anche l’opzione Brescianini. Juventus, ecco tutte le ipotesi per il centrocampo. Il Tottenham offre 50 milioni per Nico Paz
Le più lette
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
L'Entella chiude il discorso per Moretti: arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese
Serie C
Calcio femminile