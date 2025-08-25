TMW Milan al lavoro per convincere Harder a dire sì. C'è (da tempo) l'accordo con lo Sporting

Il Milan è al lavoro per chiudere l'acquisto di Conrad Harder, calciatore danese nato a Holte che lo scorso 7 aprile ha compiuto 20 anni. Dopo aver trovato già da diversi giorni l'accordo con lo Sporting Club di Portogallo grazie a un'offerta complessiva che si aggira sui 25 milioni di euro, in queste ore il club rossonero è al lavoro per convincere il calciatore classe 2005 ad accettare la destinazione. L'attaccante danese già da qualche giorno è in parola con il Rennes, club che è pronto ad affidargli le chiavi dell'attacco. Ma il ritorno alla carica del Milan dovrebbe sparigliare le carte.

Già, ritorno. Perché il Milan aveva di fatto definito l'operazione già la scorsa settimana, ma la decisione di virare in maniera decisa su Victor Boniface ha rallentato questa trattativa. La storia è nota: dopo l'intesa tra club per un prestito oneroso con diritto di riscatto il calciatore di proprietà del Bayer Leverkusen la scorsa settimana è sbarcato a Milano per le visite mediche, ma poi i problemi al ginocchio hanno spinto la società rossonera a non chiudere un'operazione ufficialmente saltata nella giornata di ieri con la dichiarazione del direttore tecnico delle aspirine Simon Rolfes.

Saltato Boniface, il Milan è quindi tornato forte su Harder e ora è al lavoro per convincerlo nonostante il giocatore sia in parola col Rennes. Il club rossonero sta provando a fargli cambiare idea magari anche ritoccando la proposta economica e la sensazione è che, alla fine, possa riuscire in questa operazione.

E Vlahovic? Il centravanti serbo ieri andato a segno con la Juventus resta un obiettivo di Massimiliano Allegri: vedremo nelle prossime ore se ci saranno evoluzioni in questo senso, anche per un possibile scambio con Saelemaekers, ma per ora la società di via Aldo Rossi si sta concentrato su Harder e vuole chiudere questa operazione il prima possibile.