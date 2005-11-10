Napoli, servirà un confronto con De Bruyne. Ma Allegri ha già un'idea sul suo ruolo

Il nuovo Napoli prende forma ancora prima dell'ufficialità dell'allenatore. Massimiliano Allegri, in attesa di definire gli ultimi dettagli relativi alla separazione dal Milan e di legarsi al club azzurro, avrebbe già individuato uno dei pilastri attorno ai quali costruire la squadra della prossima stagione: Kevin De Bruyne rappresenta una priorità assoluta per il tecnico livornese, al netto delle sue dichiarazioni che hanno seminato dubbi sul futuro.

L'idea sarebbe quella di affidare al fuoriclasse belga un ruolo centrale nel sistema di gioco che Allegri ha in mente per il suo nuovo ciclo sulla panchina partenopea. Nello specifico, il tecnico vedrebbe l'ex Manchester City come mezzala di un centrocampo a tre, una posizione ritenuta ideale per valorizzarne qualità tecniche, visione di gioco e capacità di incidere negli ultimi metri. Un'interpretazione tattica che potrebbe diventare uno dei punti cardine del nuovo Napoli.

Nei prossimi giorni è inoltre previsto un confronto tra Allegri, il direttore sportivo Giovanni Manna e lo stesso De Bruyne. L'obiettivo del club resta quello di convincere il belga a proseguire la sua esperienza in azzurro e a diventare il volto del nuovo progetto tecnico. La volontà del Napoli appare chiara, ma la decisione finale dipenderà inevitabilmente anche dalle intenzioni del diretto interessato, chiamato a sciogliere ogni riserva sul proprio futuro.