Lazio, grana rinnovi: in nove a un anno dalla scadenza, si deciderà quest'estate
Non c'è soltanto il mercato in entrata nei pensieri della Lazio. In casa biancoceleste tiene banco anche la questione legata ai numerosi contratti in scadenza nel 2027, una situazione che rischia di trasformarsi in un problema nel giro di pochi mesi se non verranno prese decisioni tempestive.
Sono ben nove i giocatori coinvolti: Ivan Provedel, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Manuel Lazzari, Patric, Samuel Gigot, Luca Pellegrini, Danilo Cataldi e Matteo Cancellieri. L'idea del club sarebbe quella di intervenire progressivamente, proponendo un prolungamento fino al 2028 per evitare di ritrovarsi con troppi elementi vicini alla scadenza nello stesso momento.
Prima di qualsiasi mossa, però, la società dovrà attendere indicazioni sul fronte economico-finanziario. A incidere sarà ancora l'indicatore del costo del lavoro allargato, parametro monitorato dalla FIGC e destinato a influenzare le strategie della Lazio. Tra circa un mese arriverà il responso della commissione incaricata di valutare i bilanci. Da quell'esito dipenderà la libertà operativa del club. In caso di mercato a saldo zero, infatti, non verrebbero limitati soltanto gli acquisti, ma anche le operazioni di rinnovo, che potrebbero essere concluse esclusivamente alle condizioni economiche già in essere.