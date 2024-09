Ufficiale Barcellona, ha rinnovato il Pallone d'Oro Bonmati: avanti insieme fino al 2028

Il Barcellona ha annunciato sui propri canali ufficiali il rinnovo di contratto del Pallone d’Oro Aitana Bonmatì che proseguirà con la maglia blaugrana che indossa fin da bambina fino al 2028. La firma sul nuovo accordo è arrivata alla presenza del presidente Joan Laporta, il direttore responsabile della squadra femminile Xavier Puig e il direttore sportivo femminile Marc Vivés, alle 14:14 di oggi. Un omaggio alla maglia che la centrocampista veste da sempre.

Aitana Bonmatí ha giocato 275 partite con il Barça, segnando 96 gol ufficiali: 60 in campionato, 22 in Champions League – dove è migliore marcatrice di sempre al pari della compagna di squadra Alexia Putellas -, 8 in Copa de la Reina, 3 in Supercoppa spagnola e altri 3 in Copa Catalunya.

In totale, ha vinto 23 titoli con la squadra femminile del Barça e si classifica all'ottavo posto tra le giocatrici con più trofei, classifica nella quale ha ancora molta strada da fare per continuare a scalare posizioni.