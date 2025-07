Ufficiale Ternana Women, arriva Peruzzo dal Parma: "Squadra che raggiunge gli obiettivi"

Un arrivo in casa Ternana Women. La formazione rossoverde ha annunciato l'acquisto del difensore esterno classe 1997 Laura Peruzzo. Questo il comunicato ufficiale diramato dal club umbro attraverso i propri canali:

"La Ternana Women è felice di annunciare l’arrivo in rossoverde di Laura Peruzzo, difensore esterno mancino, classe 1997. Reduce da due stagioni con il Parma, Laura è stata tra le protagoniste della recente promozione in Serie A, mettendo in campo grinta, qualità e grande spirito di sacrificio. In passato ha vestito anche le maglie di Padova e Cittadella, costruendo un percorso solido e in costante crescita. Laura Peruzzo si è legata alla Ternana Women fino a giugno 2026 con opzione per un altro anno.

Ora è pronta a iniziare una nuova avventura a Terni, con entusiasmo e motivazioni forti: 'Ho scelto la Ternana perché quando l’ho affrontata da avversaria ho capito subito che è una squadra che raggiunge i propri obiettivi con cuore e coraggio. Ed è proprio così che piace a me'. Parole che ci piacciono e che raccontano già lo spirito giusto".