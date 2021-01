Bolsonaro: "Ridicolo paragonare gli stipendi di Neymar e Marta". La calciatrice risponde

vedi letture

Botta e risposta a distanza fra il presidente del Brasile Jair Bolsonaro e la stella della nazionale femminile Marta: tema l'equal pay. Nonostante la pandemia di Covid-19 stia mettendo in ginocchio il grande paese sudamericano il presidente ha trovato il tempo di paragonare gli stipendi della calciatrice (circa 400mila euro) e di Neymar (15 milioni di euro), numero 10 della nazionale maschile: “Il calcio femminile non è ancora una realtà in Brasile, quello che guadagna Neymar in un anno è pari a quello che guadagnano in una stagione tutte le calciatrici brasiliane messe assieme. Come si può pagare lo stesso stipendio a Marta? Non è necessario né possibile confrontare donne e uomini che giocano a calcio. È ridicolo”.

La replica di Marta non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso una storia di Instagram dove ha postato una sua foto con la maglia del Brasile con la frase “Alcuni saranno ricordati come i migliori della storia, altri...”.