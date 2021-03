Bonansea e un rinnovo con la Juventus Women che non arriva. In attesa dello Scudetto

Fra le tante stelle della Juventus Women che nei mesi scorsi hanno rinnovato il proprio rapporto con la società bianconera spiccava l’assenza di Barbara Bonansea. La classe ‘91 nonostante sia uno dei punti di forza della squadra di Rita Guarino non si è infatti ancora seduta al tavolo delle trattative per prolungare un rapporto in scadenza a fine stagione destando anche un po' di preoccupazione fra i tifosi nonostante le parole rassicuranti del dirigente Stefano Braghin.

“Quando avremo conquistato sul campo quello che vogliamo (lo Scudetto Ndr) allora parleremo del rinnovo. Ma come ha già detto in passato anche Braghin siamo tutti molto tranquilli”. Queste le parole della diretta interessata dalle colonne di Tuttosport che da una parte rassicurano ulteriormente l’ambiente bianconero, ma dall’altro fanno sorgere qualche dubbio su cosa voglia fare l’attaccante, in passato al centro dell’interesse di numerosi top club europei come il Lione. Perché lo Scudetto è ormai cosa fatta dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Milan e i sei punti di vantaggio sulle rossonere quando mancano ormai solo sette giornate al termine di una stagione che ha visto la Juve finora imbattuta in campionato. La crescita di Lina Hurtig e il possibile ritorno alla casa madre di tante giovani che si stanno mettendo in luce altrove – Sofia Cantore, Benedetta Glionna e Asia Bragonzi – potrebbero infatti portare Bonansea a riflettere sul proprio futuro e magari valutare un’eventuale offerta, che potrebbe essere l'ultima davvero importante per la calciatrice, dall’estero per provare un’esperienza in un campionato di livello superiore a quello italiano.