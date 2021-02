Juve Women, Braghin: "Guarino top per noi. Bonansea? Presto parleremo del suo rinnovo"

Il direttore della Juventus Women Stefano Braghin dopo il rinnovo dell'allenatrice Guarino ha parlato ai microfoni del club anche della crescita della squadra tracciando un primo bilancio stagionale: “Sicuramente Rita in questi tre anni anni e mezzo di progetto ha svolto un lavoro straordinario e ce ne renderemo conto fra qualche anno guardando gli almanacchi. Credo che il prolungamento sia il giusto premio per quanto fatto fino a oggi, credo che sia il profilo migliore in Italia per il nostro progetto e quindi da queste due considerazioni il rinnovo è stato quasi un automatismo".

Qual è il primo bilancio stagionale?

"Il bilancio è molto positivo, siamo in linea sugli obiettivi che ci eravamo fissati anche se due, campionato e Coppa Italia, sono ancora aperti. L’esperienza in Champions League è stata dolorosa per l’eliminazione, ma ci ha dato grandissime risposte sullo stato dell’arte, dove siamo arrivati e quanto ci manca per arrivare dove vorremmo. Non era un obiettivo, ci sono state realtà che hanno avuto sorteggi migliori o peggiori. Il bilancio è fare molto bene in Italia ci sono squadre molto forti che si stanno rinforzando e cerchiamo di dare risposte sul campo".

Avete già rinnovato diversi contratti. Quando arriverà quello di Bonansea?

"Piano piano stiamo lavorando sul consolidare questo gruppo, ci sono delle ragazze che hanno già rinnovato, altre lo faranno prossimamente. Bonansea è stato un caso più mediatico che reale, ha dato tantissimo al nostro progetto ed è stata fondamentale nei risultati che abbiamo raggiunto. Credo che anche la Juventus abbia dato tanto a Barbara facendola crescere e diventare una delle migliori calciatrici in Europa. Quando ci siederemo a parlare di futuro lo fare con una base molto buona, ma lo affronteremo dopo i molti impegni che avrà la giocatrice, non c’è urgenza".

Avete molte giocatrici in prestito. Come procede la loro crescita?

"Sto lavorando su un duplice binario che è quello di costruire un gruppo, quello che lavora a Vinovo, che può essere subito competitivo e poi sulla valorizzazione delle ragazze che abbiamo mandato in prestito a giocare. Abbiamo 18 ragazze che fra Serie A e B stanno facendo il tirocinio in vista dell’estate quando un paio di ragazze torneranno da noi in pianta stabile. Stanno lavorando tutte bene, alcune hanno trovato realtà che le valorizzano altre meno, ma fa parte della loro crescita. c’è una Juve 2.0 che cresce e che un giorno potrebbe effettuare un travaso importante. Andiamo avanti con il progetto di valorizzare calciatrici italiane sia per il senso d’appartenenza sia per far crescere il sistema calcio femminile alimentando le rappresentative azzurre con calciatrici importanti. Perché le vittorie dell’Italia sono motivo d’orgoglio per noi”.