Bonfantini: "La maglia azzurra è un sogno. Spero di vincere qualcosa con l'Italia"

Agnese Bonfantini, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni della Figc dei suoi inizi da calciatrice e del rapporto con la maglia azzurra dell'Italia: “Ho chiesto ai miei di farmi provare un allenamento e loro mi hanno fatto subito giocare. Ho iniziato a sei anni e poi a 15 anni sono andata all'Inter a giocare con le femmine. Nelle giovanili azzurre è stata un'esperienza davvero bellissima, non solo per il divertimento visto che eravamo tutte giovani e pazzerelle, ma anche per l'Europeo disputato che non è andato benissimo, ma resta un'esperienza bellissima. La prima convocazione fra le grandi non me l'aspettava, ma sono stata felice. Venire qui è sempre un sogno e ti rendi conto di quanto devi imparare e a che livello sei. La maglia azzurra è un sogno, che ha ogni bambina, ed è indescrivibile quello che provo quando la indosso. Futuro? Voglio crescere come calciatrice e magari un giorno vincere qualcosa con la maglia azzurra”.