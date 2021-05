Campionato Primavera femminile: Roma campione d'Italia, battuta la Juve

La Roma vince il campionato Primavera femminile, battendo in finale, all'ultimo secondo, la Juventus per 0-1. Decide un gol di Giada Tarantino, abile a sfruttare un errore della difesa bianconera sugli sviluppi di un corner. Per la Roma si tratta della seconda vittoria consecutiva in campionato.