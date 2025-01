Ufficiale Cantore rinnova con la Juventus Women fino al 2028: "Questa è casa mia, sono felice"

Sofia Cantore non è solo i tanti gol che stanno trascinando la Juventus Women, ma è anche inventiva, sacrificio e disponibilità. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che ha fatto vedere e che proseguirà a mostrare nei prossimi anni in bianconero dopo il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028. Rinnovo del quale ci ha parlato, esternando tutte le sue emozioni.

«È un rapporto che è nato ormai sette anni fa e questo rinnovo è particolarmente emozionante. Significa, ancora una volta, grande fiducia da parte del Club e quindi sono molto contenta di questo passo fatto insieme. La Juventus per me ormai è casa, anche quando sono stata in prestito mi sono sempre sentita parte di questa famiglia. Mi ha aspettato in alcuni momenti e mi ha dato tantissimo e so che sarà così anche in futuro».

Una stagione da ricordare quella che sta vivendo Sofia: gol a raffica (13 in tutte le competizioni), raggiunta quota 100 presenze con la maglia bianconera entrando di diritto nella storia del Club.

«Sono felice di come sta andando questa stagione sia come squadra che dal punto di vista personale. Come gruppo, seguendo i valori della Juventus, scendiamo in campo per vincere ogni partita. Dal punto di vista personale non mi concentro molto su degli obiettivi specifici, sicuramente sono soddisfatta del contributo che sto dando anche a livello di numeri. Voglio proseguire in questa direzione».