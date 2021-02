Chelsea Women, Hayes chiude le porte al Wimbledon: "Non sto cercando un altro lavoro"

È durata poche ore la suggestione di vedere una donna per la prima volta alla guida di un club professionistico in Inghilterra. Nei giorni scorsi infatti in Inghilterra si era parlato dell’interesse del Wimbledon, club che milita in Football League One (terza divisione), per Emma Hayes attuale allenatrice del Chelsea Women. È stata la diretta interessata a chiudere la porta al club maschile in conferenza stampa: “Io al Wimbledon? Assolutamente no. Prima di tutto sono l’allenatrice del Chelsea, gestisco giocatrici di livello mondiale e reputo questo lavoro fantastico. Secondariamente non sto cercando un altro lavoro perché ho la fortuna di lavorare con persone fantastiche. Non so perché qualcuno pensi che il calcio femminile sia un passo indietro rispetto a quello maschile perché, anche se giocato da un genere diverso, si tratta esattamente dello stesso sport”.