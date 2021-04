Coppa del Mondo femminile '23: decise le città che ospiteranno il torneo. A Sydney la finalissima

La FIFA ha annunciato le città e gli stadi che ospiteranno la Coppa del Mondo femminile del 2023 in Australia e Nova Zelanda, la prima edizione che vedrà al via 32 squadre nazionali. L’unica città ad avere due stadi in cui si giocheranno le gare è Sydney con lo Stadium Australia e il Sydney Football Stadium. La gara inaugurale si giocherà all’Eden Park di Auckland, che ospiterà anche una delle due semifinali, mentre la finale si giocherà allo Stadium Australia di Sydney.

“La nomina delle 9 città ospitanti rappresenta una pietra miliare per la prossima FIFA Women’s World Cup 2023, così come per le giocatrici e i tifosi di calcio in Australia, Nuova Zelanda e in tutto il mondo. - ha spiegato il presidente della FIFA Gianni Infantino - Basandosi sull’incredibile successo di Francia 2019 sia dentro che fuori dal campo, la FIFA Women’s World Cup 2023 e 9 città ospitanti in Australia e Nuova Zelanda non solo metteranno in mostra delle migliori giocatrici del mondo, ma forniranno anche una potente piattaforma per unire e ispirare le persone, trasformare le vite e creare un’eredità duratura per il calcio femminile in Australia, Nuova Zelanda e in tutto il mondo”.

Queste le nove città e i relativi stadi che ospiteranno la manifestazione iridata:

• Adelaide – Hindmarsh Stadium

• Auckland / Tāmaki Makaurau – Eden Park

• Brisbane – Brisbane Stadium

• Dunedin / Ōtepoti – Dunedin Stadium

• Hamilton / Kirikiriroa – Waikato Stadium

• Melbourne – Melbourne Rectangular Stadium

• Perth – Perth Rectangular Stadium

• Sydney – Stadium Australia and Sydney Football Stadium

• Wellington / Te Whanganui-a-Tara – Wellington Stadium