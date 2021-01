Coppa Italia femminile, in campo le prime otto della Serie A: spicca Sassuolo-Milan

Niente Serie A femminile e spazio ai quarti di finale di Coppa Italia in questo weekend. Un torneo di altissimo livello con in campo le prime otto del campionato e le prime quattro -tutte nella parte alta del tabellone - impegnate fra di loro in scontri diretti per accedere alle semifinali.

Sabato sarà la Juventus a scendere in campo sul campo di una delle rivelazioni della stagione: quell'Empoli che in campionato tenne a lungo in scacco le bianconere a Vinovo cedendo solo nel finale. Si tratterà della prima di tre sfide in tre settimane (andata e ritorno con in mezzo la gara di campionato) fra le due compagini che vedrà la Juventus vogliosa di continuare la propria marcia verso l'en plain in Italia e l'Empoli che spera in uno scalpo importante per impreziosire un'annata straordinaria fin qui. Sempre sabato scenderanno in campo Inter e Fiorentina, una gara che promette gol e spettacolo visto che in campionato la sfida è finita 3-2 per le viola. Per entrambe la Coppa Italia appare l'occasione per salvare una stagione che non sta andando secondo le previsioni, anche se le toscane devono ancora giocare gli ottavi di Women's Champions League.

Domenica invece si sfideranno la seconda e la terza forza di campionato, ovvero Milan e Sassuolo. Le neroverdi dopo lo scivolone nell'ultimo turno hanno visto il secondo posto allontanarsi e quale occasione migliore per rendere indimenticabile questa stagione se non battere una big come la squadra rossonera per coltivare il sogno di portare a casa il primo trofeo della sua storia. Chiude il programma la sfida fra Florentia San Gimignano e Roma: le prime non hanno nulla da perdere e tutto da guadagnare, mentre le seconde come Fiorentina e Inter hanno nella Coppa Italia l'ancora di salvezza per salvare una stagione al di sotto delle attese.

Il programma dell’andata dei Quarti di finale:

Sabato 30 gennaio – ore 14.30

Empoli-Juventus

Inter-Fiorentina

Domenica 31 gennaio – ore 14.30

Florentia SG-Roma

Sassuolo-Milan