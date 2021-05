Empoli Ladies, Rebecca Corsi: "Professionismo a oggi insostenibile. I costi raddoppierebbero"

Intervistata nel corso di una diretta social di L Football la presidentessa dell’Empoli Ladies Rebecca Corsi ha parlato dell’avvento del professionismo nel mondo femminile spiegando che al momento si tratta di qualcosa di insostenibile per tantissime società: “Siamo fortunati a livello femminile perché abbiamo alle spalle una società professionistica maschile che è andata in Serie A, ma se non ci fosse stata la promozione, sarebbe stato davvero un problema portare avanti tutta la macchina del femminile. - continua Corsi parlando anche del ruolo dei procuratori – Non me ne vogliano, ma tanti di loro hanno piegato il sistema economico del calcio maschile con commissioni astronomiche e molte società non ce la fanno più a pagare tutti questi costi di intermediazione oltre agli stipendi dei calciatori. Se questo sistema si affacciasse anche al femminile, senza una base, si rischia che le società siano costrette a fare sforzi enormi senza un aiuto da parte della Divisione Calcio Femminile. Il professionismo come ce lo hanno proposto qualche mese fa non è sostenibile in questo momento perché si raddoppieranno i costi. Se sarà questo io non lo appoggerò mai”.