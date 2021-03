Europei femminili U19 e U17, nuova formula sul modello Nations League. I gruppi dell'Italia

Sono stati sorteggiati quest’oggi i gironi della prima fase dei Campionati Europei femminili Under 19 e Under 17 che da questa edizione (2021-22) cambiano formula mutuandola da quella della Nations League. L’Italia in entrambe le competizioni figura nella Lega A dove ci sono le più forti rappresentanti continentali.

L’Under 17 azzurra è stata inserita nel Gruppo A3 (in totale sono sette i gruppi) assieme a Francia, Svezia e Galles. Le gare si disputeranno dal 1° agosto al 14 novembre con la prima di ogni girone che si qualificherà alla fase finale in programma in Bosnia Erzegovina dal 3 al 15 maggio 2022, mentre l’ultima retrocederà in Lega B.

L’Under 19 invece ha trovato sulla sua strada Norvegia, Polonia e Azerbaigian con le gare che si giocheranno dal 14 al 21 settembre e poi dal 19 al 26 novembre del 2021. Anche in questo caso le prime si qualificheranno alla fase finale che si terrà in Repubblica Ceca dal 27 giugno al 9 luglio 2022, mentre le ultime retrocederanno in Lega B.

I gruppi della prima fase del Campionato Europeo Under 19 2021/2022

Lega A

Gruppo 1: Paesi Bassi, Scozia, Austria, Ucraina

Gruppo 2: Francia, Svezia, Islanda, Serbia

Gruppo 3: Germania, Belgio, Russia, Slovenia

Gruppo 4: Danimarca, Finlandia, Ungheria, Turchia

Gruppo 5: Svizzera, Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord

Gruppo 6: Spagna, Repubblica Ceca, Portogallo, Slovacchia

Gruppo 7: Norvegia, ITALIA, Polonia, Azerbaigian

Lega B

Gruppo 1: Bielorussia, Isole Faroe, Macedonia del Nord, Cipro

Gruppo 2: Grecia, Bulgaria, Lituania, Kazakistan

Gruppo 3: Galles, Albania, Moldova, Andorra

Gruppo 4: Israele, Romania, Georgia, Malta

Gruppo 5: Croazia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein

Gruppo 6: Bosnia Erzegovina, Montenegro, Estonia, Armenia

I gruppi della prima fase del Campionato Europeo Under 17 2021/2022

Lega A

Gruppo 1: Norvegia, Repubblica d’Irlanda, Ungheria, Bulgaria

Gruppo 2: Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovenia, Scozia

Gruppo 3: ITALIA, Francia, Svezia, Galles

Gruppo 4: Germania, Finlandia, Portogallo, Bosnia Erzegovina

Gruppo 5: Inghilterra, Polonia, Belgio, Russia

Gruppo 6: Danimarca, Austria, Svizzera, Grecia

Gruppo 7: Spagna, Serbia, Islanda, Irlanda del Nord

Lega B

Gruppo 1: Bielorussia, Georgia, Kosovo, Lussemburgo

Gruppo 2: Lituania, Croazia, Armenia, Kazakistan

Gruppo 3: Ucraina, Estonia, Moldova, Macedonia del Nord

Gruppo 4: Slovacchia, Israele, Isole Faroe

Gruppo 5: Turchia, Romania, Lettonia

Gruppo 6: Azerbaigian, Montenegro, Albania

