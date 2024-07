Ufficiale Fiorentina, ceduta in prestito l'attaccante Monecchi all'Eibar: la nota dei baschi

L'Eibar ha annunciato sul proprio sito l'arrivo in prestito dalla Fiorentina dell'attaccante classe 2001 Margherita Monnecchi, che nella passata stagione ha giocato 25 gare con la maglia del Como Women in Serie A Femminile. Per la calciatrice, che è nel giro dell'Under 23 azzurra, si tratta della prima esperienza all'estero e avrà così l'occasione di mettersi in mostra in un campionato competitivo come la Liga F iberiva dove nella passata annata il club basco ha chiuso al decimo posto.