Ufficiale Fiorentina, dopo sei mesi saluta Ballisager. La danese si trasferisce al Bayern Monaco

Dopo appena sei mesi con la maglia della Fiorentina Stine Ballisager, difenditrice classe ‘94, lascia l’Italia per volare in Germania e vestire la maglia delle neo campionesse della Frauen-Bundesliga del Bayern Monaco con cui ha firmato un contratto fino al 2027. La nazionale danese, arrivata nel gennaio scorso dopo l’esperienza biennale negli USA con la maglia del Kansas City Current in NWSL, lascia le viola dopo 13 presenze stagionali. Di seguito il comunicato del club toscano:

“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto a titolo definito la calciatrice Stine Ballisager Pedersen al Bayern Monaco. Al difensore danese, arrivata a Gennaio, vanno i ringraziamenti per l'impegno messo in campo con la nostra maglia e i migliori auguri per il futuro”.

"Sono entusiasta di giocare per il Bayern Women da quest'estate. Seguo il club da molto tempo, la squadra ha ottenuto successi impressionanti negli ultimi anni. Il mio stile di gioco è principalmente difensivo, mi considero una vera difenditrice, ma allo stesso tempo ho una passione per il calcio basato sul possesso palla che si adatta perfettamente allo stile di gioco del Bayern. - spiega Ballisager dai canali ufficiali del club bavarese – Nel corso della mia carriera ho avuto l’opportunità di giocare in diversi paesi e conoscere diverse culture calcistiche e il Bayern combina molti di questi aspetti. La presenza fisica e l'aggressività degli Stati Uniti, ma anche la finezza tecnica e la disciplina tattica che ho sperimentato in Italia, ad esempio. Sono quindi molto entusiasta di giocare per questa fantastica squadra da quest'estate”.