Genoa, De La Fuente sulla salvezza: "Bisogna martellare la pietra. Zanetti mi dà consigli"

“Alle ragazze l’ho detto: bisogna martellare la pietra, a romperla non è l’ultima martellata, ma le mille che l’hanno preceduta”. Il tecnico del Genoa Sebastian de la Fuente usa una massima filosofica per parlare della corsa salvezza in Serie a Women. A cinque giornate dalla fine la squadra ligure è ultima con tre punti di distacco dal Parma e quattro dalla coppia Ternana Women-Sassuolo. L’impresa salvezza dunque non è semplice, ma il mister argentino ci crede come spiega in un’intervista al Secolo XIX: “Abbiamo tutto per salvarci. Ma un conto è credere di potersi salvare, un conto è averne la convinzione. La vittoria manca da molto, ma abbiamo 15 punti a disposizione e dobbiamo andare a prenderli ovunque si possa”.

Il tecnico ricorda poi come tre anni fa con il Como Women riuscì nell’impresa grazie a quattro vittorie nel finale e allora erano due le squadre a retrocedere anziché una come in questa stagione. Anche in quel caso si trattava di una squadra neopromossa che aveva ben chiaro in testa di dover lottare fino all’ultimo per conquistare la conferma nella massima serie. De La Fuente inoltre sottolinea come non abbia mai sentito meno la fiducia della società pur sapendo che l’esonero nel calcio è una possibilità concreta quando non arrivano i risultati.

Spazio poi al lato più personale della sua vita: “Sono arrivato in Italia 25 anni fa, tra Argentina e Italia ho fatto tantissimi lavori: tassista, autista, operaio. Ho fatto tanti lavori per riuscire a fare quello che desideravo di più, lavorare nel calcio, fare l’allenatore. Ci sono riuscito, non c’è niente di più bello. - conclude l’allenatore rossoblù – Mio cognato Zanetti? Guarda tutte le partite del femminile, anche quelle delle avversarie e parliamo tanto. Anche se ho maturato una certa esperienza i suoi consigli sono importantissimi. Ieri ero a cena con lui e Cambiasso, seguono il calcio femminile e ne capiscono le dinamiche”.