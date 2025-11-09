TMW Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"

Il tecnico del Genoa Women Sebastian de la Fuente analizza così in sala stampa il match vinto 1-0 sul Parma: "C’è il titolo che dobbiamo mettere oggi: questa squadra non muore mai. Oggi lo ha dimostrato ancora nei minuti finali. Penso che anche nel primo tempo siamo stati in partita: era una gara che poteva finire in pareggio, ma come in tante partite della Serie A femminile, gli episodi fanno la differenza. Abbiamo messo in campo gente fresca, che stava bene, e questo ci ha permesso di alzare il baricentro quando gli altri erano stanchi”.

Sui cambi: “Sapevo che le due punte iniziali avevano speso tanto, quindi i cambi sarebbero stati necessari. Li ho anticipati un po’ perché Bargi, Massa, Sondergaard e le altre ragazze che sono entrati avevano lavorato bene in settimana. Ho un gruppo che mi permette di scegliere in base alle caratteristiche: dietro, a centrocampo e davanti abbiamo tante soluzioni e tutte si mettono a disposizione. È il sogno di ogni allenatore. Bargi ha fatto gol, Massa ha dato rapidità, Sondergaard non la scopriamo certo oggi”.

Infine, un pensiero sul gruppo e sull’importanza del risultato: “Sono contento di allenare ragazze così. Tutte lavorano con disponibilità e spirito di squadra. Questa vittoria è pesantissima, ci permette di respirare, di uscire da una zona difficile e di recuperare qualche punto lasciato per strada. Sei punti in cinque partite, per una neopromossa come noi, sono un bottino importante. Continuiamo su questa strada.”