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Genoa Women, De La Fuente: "La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare"

Genoa Women, De La Fuente: "La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Andrea Piras
Oggi alle 11:34Calcio femminile
Andrea Piras

Il Genoa Women si prepara alla sfida salvezza contro il Parma di oggi alle 12.30. In vista della sfida in terra emiliana, il tecnico rossoblù Sebastian De La Fuente ha parlato ai colleghi di Buoncalcioatutti.it:

"La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare in questo momento e ci stiamo lavorando da tre settimane, ma io direi dall’inizio dell’anno, per una salvezza che sapevamo che non sarebbe finita prima dell’ultima di campionato. Dobbiamo migliorarci, dobbiamo riportarci fuori dalla zona dove in questo momento siamo capitati, ma mancano 21 punti. Non pensiamo tanto agli ultimi 18, ma pensiamo a questi tre e questi tre vogliamo prenderli con tutta la nostra voglia e tutta la nostra forza.

Sapete che io penso che più che il sistema in questo momento c’è da tornare il Genoa, da giocare con l’identità di questa squadra che non si dà mai per morta e vogliamo dimostrare da questa partita che vogliamo la vittoria, vogliamo i tre punti e vogliamo continuare a lottare per questa salvezza. Non è una partita finale, non finisce tutto oggi, ma sicuramente sappiamo l’importanza di questa partita e siamo pronti a battagliare perchè vogliamo uscire di qua con una vittoria, con la consapevolezza che possiamo salvarci e dimostrando l’identità di questa squadra".

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