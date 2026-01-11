TMW Genoa Women, nuovo infortunio per Di Bari: problema al ginocchio in amichevole

Amichevole per mettere benzina nelle gambe ieri per il Genoa Women. La squadra di Sebastian De La Fuente si è ritrovata al "Gambino" di Arenzano per sfidare l'Arezzo in un test match importante in vista della ripresa del campionato in programma sabato prossimo sul campo della Fiorentina. Ancora non impiegate i nuovi acquisti Eghdami e Georgsdottir che sicuramente troveranno spazio nel corso della stagione. Alla fine le due formazioni si sono spartite la posta in palio pareggiando a reti inviolate.

Infortunio per Di Bari

Brutte notizie arrivano però dal campo con Martina Di Bari che ha dovuto interrompere la partita a causa di un infortunio al ginocchio. Davvero sfortunata il difensore rossoblù che era rientrata in gruppo pochi giorni fa dopo un infortunio alla spalla rimediato a settembre scorso. La calciatrice verrà sottoposta in questi giorni agli esami strumentali del caso che ci daranno certezze sull'entità del guaio fisico e sui tempi di recupero.

Quattro presenze in stagione

Martina Di Bari è arrivata all'ombra della Lanterna nella stagione passata quando la squadra allora allenata da Fossati militava in Serie B. Fra campionato e Coppa Italia ha collezionato 25 presenze segnando un gol. Quest'anno ha disputato tre presenze nella Serie A Women's Cup e una in Coppa Italia prima dell'infortunio.