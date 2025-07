Ufficiale Hanna Bennison lascia la Juventus, la centrocampista passa a titolo definitivo al Real Madrid

Le strade di Hanna Bennison e della Juventus si dividono.

Termina, dunque, dopo una stagione l'avventura in bianconero della centrocampista svedese classe 2002 che si trasferisce a titolo definitivo nella massima serie spagnola, al Real Madrid Femenino.

Arrivata nel nostro Club nell'estate del 2024 dall'Everton, Bennison si è messa subito a disposizione della squadra portando la sua già ricca esperienza internazionale, nonostante la giovane età.

Con la nostra maglia è scesa in campo 35 volte nella stagione appena conclusa, tenendo in considerazione tutte le competizioni, e ha trovato la rete il 14 settembre scorso contro il Como Women, in campionato, e quattro giorni più tardi contro il PSG Feminine in occasione della gara di andata del Round 2 della UEFA Women's Champions League.

Buona fortuna per il futuro, Hanna!