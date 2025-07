Ciro Immobile al Bologna, affare fatto: contratto annuale con opzione, a breve le firme

vedi letture

Ciro Immobile al Bologna, ci siamo. Secondo quanto riferito da Sky, il club rossoblù ha sbloccato l’impasse relativa al rientro in Serie A dell’attaccante italiano dal Besiktas.

Nelle prossime ore, Immobile firmerà il contratto che lo porterà alla corte di Vincenzo Italiano: accordo annuale, con opzione per il rinnovo. A questo punto manca soltanto l’ufficialità.

Quella del Bologna sarà per Immobile, il cui ingaggio sarà più basso rispetto a quello percepito in Turchia, la quinta maglia vestita nel massimo campionato italiano dopo Juventus, Genoa, Torino e ovviamente Lazio, di cui è stato bomber dal 2016 al 2024. Il centravanti di Torre Annunziata è il miglior marcatore in attività della Serie A, l’ottavo di sempre con 201 gol in 353 apparizioni: gli obiettivi raggiungibili sono Baggio (settimo a 205 gol), Di Natale (sesto a 209), Altarini e Meazza (quarti in coabitazione a 216 reti). Servirebbe una stagione da 24 gol per raggiungere Gunnar Nordahl, terzo di sempre a quota 225 reti.