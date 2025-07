Ufficiale Frosinone, rinnovano due giovani talenti: Cichella e Cichero saranno ancora giallazzurri

vedi letture

Dopo essersi messi in luce nella passata stagione con la prima squadra per il centrocampista Matteo Cichella e l’attaccante Alejandro Cichero è arrivato il rinnovo di contratto con il Frosinone.

Lo comunica il club ciociaro con una nota sui social in cui si legge: “Frosinone Calcio comunica di aver rinnovato i contratti di Matteo Cichella, centrocampista classe 2005 e di Alejandro Cichero, attaccante del 2006”.

Il centrocampista, arrivato dalla Roma nel 2023/24 nella passata stagione ha disputato 19 gare, realizzando una rete, con la prima squadra in Serie B, mentre l’attaccante è sceso in campo per cinque volte senza trovare la via del gol.