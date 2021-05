Hellas Women, Nichele: "L'infortunio mi ha fatta maturare. A Verona mi sento in famiglia"

vedi letture

“Sono arrivata a Verona a 15 anni e sono stata accolta come una figlia, questa è una seconda famiglia per me. La Società e lo staff hanno sempre seguito meticolosamente il mio percorso di crescita supportandomi in ogni aspetto". Così l’attaccante dell’Hellas Verona Women Elena Nichele ha parlato nel corso di una diretta Instagram di Taca La Marca soffermandosi anche sulla salvezza conquistata nelle scorse settimane: “La salvezza ottenuta con quattro giornate di anticipo? Siamo un gruppo straordinario e, quest'anno, l'unione della squadra ha fatto la differenza. Le giocatrici più esperte hanno sempre guidato le più giovani, mentre queste ultime hanno trasmesso al gruppo un senso di spensieratezza, questo mix ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissate. - continua la classe 2000 – A livello personale sono tornata dopo un infortunio che mi ha tenuta ferma per sei mesi e non è stato facile riconfermarmi, ma ho lavorato sempre al massimo e l’infortunio forse mi ha dato qualcosa di più a livello di maturità. Ora sono più attenta ai dettagli”.