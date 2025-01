Ufficiale Innesto a centrocampo per il Napoli Femminile: arriva Santoro dal Betis Siviglia

Napoli Femminile è lieto di annunciare l’arrivo di Erika Santoro, centrocampista duttile classe 1999, che vestirà la maglia azzurra per il prosieguo della stagione. Santoro sarà a disposizione di mister Mango già da domani, in occasione della sfida contro la Lazio che si terrà sabato 18 gennaio alle ore 18 al Piccolo di Cercola (ingresso gratuito, in diretta su Dazn). Una partita cruciale in chiave salvezza, con la Lazio che precede le azzurre in classifica di 4 punti.

Nata a Ravenna il 3 settembre 1999, Erika ha maturato un’importante esperienza nella massima serie italiana. Dopo tre stagioni al Sassuolo, durante le quali ha collezionato 51 presenze e 3 reti tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, è passata al Parma nel 2022 e successivamente è tornata al Sassuolo per la stagione 2023-2024. Nell’estate del 2024 ha affrontato una nuova sfida, trasferendosi al Betis, nella Primera División spagnola; la ratifica del trasferimento della calciatrice è stata effettuata con grande rapidità grazie alla efficienza dell'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. e della Real Federación Española de Fútbol.

“Le mie prime sensazioni sono molto positive, sono stata accolta nei migliori dei modi da tutti e l’adattamento è stato molto facile. L’obiettivo principale è il raggiungimento della salvezza, ed è la cosa che personalmente mi stimola di più. Il club mi ha cercata a metà stagione per dare un supporto in più alla rosa e per questo mi sento in dovere di portare energia nuova e positiva alla squadra. Mi rimetto in gioco in una realtà che crede in me e che necessita di un profilo come il mio, e con questi presupposti posso solo dare il meglio. La fiducia in noi stesse e l’entusiasmo sono fondamentali. La squadra ha il potenziale per superare ogni sfida e contribuirò con la mia esperienza per farlo.