Ufficiale Potenza, rinforzo in difesa: Camigliano ha firmato fino al 2027

vedi letture

Tramite i propri canali ufficiali il Potenza ha reso noto l’ingaggio del difensore Agostino Camigliano:

Potenza Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Agostino Camigliano fino al 30 giugno 2027.

Camigliano, difensore classe 1994 nato a Segrate, cresce calcisticamente nel settore giovanile del Brescia, con cui esordisce in serie cadetta nel 2013, e colleziona 22 presenze. Nella stessa annata disputa 9 gare con la maglia della nazionale italiana U20. Nella stagione seguente passa all’Udinese che lo cede in prestito alla Virtus Entella e successivamente al Cittadella. Dopo una breve esperienza con il Trapani, approda alla Juve Stabia dove colleziona 19 presenze tra campionato e playoff. Nella stagione 2017/18 ritorna al Cittadella, che lo gira successivamente al Cosenza in prestito. Nell’annata 2021/22 veste la maglia della Reggiana, totalizzando 27 presenze. Torna nuovamente a Cosenza, prima di trasferirsi all’Ancona, dove colleziona 18 presenze. L’ottima affidabilità dimostrata gli permette di vestire, nella stagione 2023/24, la maglia della Pro Vercelli. Alla corte delle bianche casacche conferma il proprio valore per la categoria con 35 presenze tra campionato e playoff di serie C. Nel campionato 2024/25 veste la maglia del Foggia in 27 occasioni e conquista la salvezza tramite i playout contro il Messina.

Le oltre 240 presenze nei professionisti attestano Camigliano come un profilo di assoluta esperienza per la categoria, un valido elemento a rinforzo del reparto arretrato rossoblù.

La società dà il benvenuto ad Agostino e gli augura le migliori soddisfazioni umane e sportive.