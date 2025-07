Ufficiale Altro acquisto per l'Ospitaletto, Casali è un nuovo giocatore orange

Serie C

Oggi alle 16:01 Serie C

L’A.C. Ospitaletto Franciacorta è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo biennale per il trasferimento del difensore Michele Casali, che vestirà i colori Orange dalla prossima stagione sportiva al via ad agosto.

Nato l’8 marzo 2005, Casali, appena 20 anni, arriva con un curriculum di assoluto interesse: esterno destro di ruolo, reduce da una stagione a Calcio Desenzano in Serie D , con 28 presenze, è cresciuto nei vivai di Scanzorosciate, Milan, Torino e Cagliari e ha già vestito la maglia dell’Italia U15, U17 e U18 (1 presenza nella U18).

A partire da questa stagione, Casali sarà ufficialmente in forza all’Ospitaletto Franciacorta e il suo arrivo è previsto sin dal primo giorno di ritiro, fissato per il 14 luglio.

La società augura a Michele un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura in Orange.