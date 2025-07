Ufficiale Venezia, è addio con tre giocatori. Il saluto a Gytkjaer, Zampano e Joronen

Protagonisti di un viaggio #ArancioNeroVerde che è diventato storia. Grazie ragazzi e in bocca al lupo per il vostro futuro!. Con questo messaggio tramite i pori canali social il Venezia ha salutato Christian Gytkjaer, Francesco Zampano e Jesse Joronen. Tutti e tre sono infatti arrivati alla fine dei rispettivi contratti, salutando così la piazza con cui hanno vissuto la promozione dalla B alla A nel 2023-24.

Il primo era arrivato proprio nel 2023 dopo il periodo a Monza. In Serie B in quell’anno era risultato più che decisivo, segnando ben 11 gol in 38 presenze. Molti di questi erano arrivati da subentrato, dato che il titolare già all’epoca era Pohjanpalo. Zampano invece ha vissuto tre stagioni sulla Laguna, arrivando nel 2022. Sempre si è confermato come un titolare, dimostrandosi insostituibile nel biennio in cadetteria e ricoprendo un ruolo comunque importante nell’ultima Serie A, conclusa con la retrocessione.

Joronen invece aveva rappresentato la prima scelta in porta in B dal 2022 al 2024, salvo perdere il posto in A in favore di Stankovic.

Tutti e tre insomma hanno lasciato un’impronta importante nella storia del club, raggiungendo lo storico traguardo della Serie A ed entrando di conseguenza nella storia della società arancioneroverde e nel cuore dei tifosi.