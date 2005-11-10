Ufficiale Pianese, arriva un difensore dalla Serie A: è il centrale Pintus del Cagliari

Il centrale classe 2005 arriva in prestito dal club isolano. Per lui si tratta della seconda esperienza in Serie C dopo sei mesi al Cosenza lo scorso anno

Dopo il prestito semestrale al Cosenza nella passata stagione, dove ha trovato però poco spazio, per il difensore centrale Nicola Pintus c'è una nuova esperienza in Serie C con la maglia della Pianese. Il club toscano ha infatti annunciato il suo arrivo a titolo temporaneo:

Il comunicato della Pianese sul prestito di Pintus

L’US Pianese è lieta di annunciare di aver trovato un accordo per il trasferimento in bianconero, con la formula del prestito, del calciatore Nicola Pintus. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, il difensore classe 2005 diventa da subito un punto di riferimento delle formazioni giovanili rossoblu, distinguendosi per struttura e affidabilità. Dopo aver messo a referto oltre 60 presenze in tre stagioni nel campionato Primavera 1, vince con i sardi la Coppa Italia di categoria nella stagione 2024/25, annata in cui si toglie anche la soddisfazione di esordire in Serie A. Nel campionato appena trascorso, invece, si divide tra Cagliari e Cosenza, sua prima esperienza in una prima squadra lontano dall’isola. Adesso il passaggio alla Pianese per continuare il suo percorso di crescita.

Le parole del neo bianconero Pintus

“Fin dal primo momento – ha detto il neo bianconero – ho avuto l’impressione di arrivare in una società seria, con un progetto chiaro e tanta ambizione. Si percepisce un ambiente positivo, fatto di persone che hanno voglia di crescere e fare bene, e questo per me è un aspetto molto importante. Il mio obiettivo è mettermi fin da subito a disposizione della squadra e del mister, dando il massimo ogni giorno per dimostrare il mio valore e continuare il mio percorso di crescita”. “Sarà una stagione importante per tutti noi e sono pronto a fare tutto il possibile per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Non vedo l’ora di iniziare e di dare il massimo per questa maglia e per i nostri tifosi”.