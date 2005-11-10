Ufficiale Baez prosegue la sua avventura in Italia: ha firmato un annuale col Latina

Nel contratto dell'uruguayano, reduce da sei mesi al Cosenza, c'è l'opzione per un ulteriore anno di contratto

Terminata la seconda esperienza al Cosenza, dove era arrivato lo scorso gennaio e con cui ha collezionato 11 presenze con una rete, per l’esterno d’attacco Baez il ritorno in patria, dove dal 2024 fine 2025 aveva vestito la maglia del Panarol, è nuovamente rimandato. Il classe ‘95 ha infatti firmato un contratto con il Latina e sarà ancora protagonista in Serie C.

Il Latina annuncia l'acquisto di Baez

Il Latina Calcio 1932 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Jaime Báez, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo.

Attaccante uruguaiano, classe 1995, Báez porta in nerazzurro qualità, esperienza e duttilità nel reparto offensivo. Nel corso della sua carriera ha maturato un importante percorso tra Italia e Uruguay, vestendo, tra le altre, le maglie di Fiorentina, Livorno, Spezia, Pescara, Cosenza e Peñarol, con cui ha disputato la prestigiosissima Coppa Libertadores.

Esterno offensivo capace di agire su entrambe le fasce e anche da centravanti, mette a disposizione della squadra tecnica, velocità e imprevedibilità, oltre a un bagaglio di esperienza maturato in oltre 300 presenze tra campionati e coppe.

Talento, esperienza internazionale e voglia di essere protagonista al servizio della squadra.

Benvenuto a Latina, Jaime. Insieme, per scrivere una nuova pagina in nerazzurro.