Ufficiale Renate, importante rinforzo per l'attacco: Italeng ha firmato un contratto biennale

Il classe 2001 arriva dall'Atalanta a titolo definitivo. Nella passata stagione si è diviso fra SudTirol in Serie B e Ravenna in Serie C

"AC Renate è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dall’Atalanta B.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Italeng Ngock, che ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2028". Inizia così la nota del club nerazzurro in cui si annuncia l'acquisto dell'attaccante classe 2001 dal club orobico. Un innesto importante per le Pantere brianzole che si aggiudicano le prestazioni di un giocatore con tanta esperienza in Serie C.

La carriera di Italeng

Nato a Yaoundé (Camerun) il 18 gennaio 2001, Italeng è una punta centrale di grande forza fisica e dinamismo. Alto 1,85 metri, è un attaccante capace di unire strapotere atletico e aggressività offensiva, caratteristiche che gli hanno consentito di ritagliarsi un percorso di costante crescita tra settore giovanile e calcio professionistico.

Dopo gli inizi nel vivaio del Chievo Verona, il classe 2001 è approdato all’Atalanta, dove ha completato la propria formazione, conquistando uno Scudetto Primavera e una Supercoppa Primavera, oltre a maturare esperienza anche in UEFA Youth League.

Il suo percorso tra i professionisti lo ha portato a vestire le maglie di Taranto, Lecco, Aquila Montevarchi, Atalanta U23, Trento e Pontedera, dove nella stagione 2024/25 ha vissuto la sua migliore annata realizzando 12 reti in 32 presenze di campionato, statistica che gli consente di salire “al piano di sopra”.

Nella scorsa stagione ha infatti esordito in Serie B con il Südtirol, collezionando 7 presenze e 1 assist, prima di trasferirsi nel mercato invernale al Ravenna, dove ha disputato la seconda parte del campionato di Serie C, chiudendo l’annata con 19 presenze complessive, 2 assist e oltre 750 minuti giocati tra Serie B, Serie C e Coppa Italia.

Ora per Jonathan si apre una nuova sfida con la maglia del Renate, e tutta la famiglia nerazzurra gli riserva il più caloroso benvenuto.