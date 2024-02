Ufficiale Inter, accordo fino al giugno 2026 per il difensore bosniaco Marija Ana Milinković

FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Marija Ana Milinković. Il difensore bosniaco classe 2004, prelevato dal SFK 2000 Sarajevo ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2026.

Marija Ana Milinković è terzo colpo in entrata per la formazione nerazzurra allenata da Rita Guarino nel corso della sessione invernale di mercato. Prima di lei il club meneghino ha ufficializzato l'arrivo di Lina Magull dal Bayern Monaco e di Annamaria Serturini ex della Roma.

Per quanto riguarda invece le cessioni hanno salutato l'Inter nelle scorse settimane la norvegese Noor Eckhoff e la camerunese Ajara Njoya per risoluzione del contratto e Marta Pandini che approderà in estate alla Roma nell'affare Serturini.