Lookman-Atalanta, è muro contro muro: la Dea considera irrisoria l'offerta dell'Inter

L'Inter ha rotto gli indugi per Ademola Lookman, individuando nell'attaccante nigeriano il "Mister X" da regalare a Inzaghi. I nerazzurri, come vi abbiamo già raccontat, hanno ufficialmente avviato i contatti con l'Atalanta, mettendo sul piatto una prima offerta da 40 milioni di euro. Una cifra, però, considerata ampiamente insufficiente dalla Dea, che ne valuta il cartellino non meno di 50 milioni.

Lookman, dal canto suo, avrebbe già trovato l'accordo con l'Inter per un quinquennale da 4 milioni a stagione, manifestando la sua preferenza per Milano. Come riportato dal Corriere della Sera questo, unito alla formula di prestito con obbligo di riscatto proposta dall'Inter, ha irritato non poco l'Atalanta, che ha definito la mossa come un vero e proprio "affronto" per il loro miglior giocatore.

Nonostante le eccellenti relazioni storiche tra le dirigenze, l'Atalanta non intende cedere ai "ricatti" del giocatore, supportati dall'atteggiamento dell'Inter. Da Viale della Liberazione filtra un messaggio quasi provocatorio: "Non abbiamo fretta, fateci sapere". Una vera e propria "bomba" lanciata nello spogliatoio atalantino, con l'Inter convinta che la sua mossa porterà le conseguenze sperate. Il muro contro muro è appena iniziato.