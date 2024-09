Ufficiale Inter, nuovo innesto per difesa e centrocampo: dal Bordeaux arriva Hillary Diaz

Nuovo innesto in difesa per l'Inter Women che ha annunciato il tesseramento della francese Diaz dal Bordeaux: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Hillary Diaz. Il difensore francese classe 2004 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2027".

Queste le prime parole rilasciate ai canali ufficiali del club nerazzurro: “Sono felice ed emozionata, non vero l’ora di iniziare. L’opportunità che mi è stata data ha un grande valore per me; stare in Europa, far parte di un grande club significa molto. Il mio ruolo? Sono una centrocampista e, all’occorrenza, un difensore centrale. Mi piace giocare palla ed avere un buon controllo. - conclude Diaz - È un orgoglio stare in serie A, un bel campionato durante il quale spero di migliorare e migliorarmi“.