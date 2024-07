Ufficiale Inter Women, doppio addio a centrocampo. Risolvono il contratto Regazzoli e Catelli

Doppio addio in casa Inter Woman. Non faranno infatti parte della rosa della stagione ventura, 2024-25, le centrocampiste Alice Regazzoli e Anna Catelli: entrambe, come fa sapere la società nerazzurra, hanno risolto i rispetti contratti.

Di seguito, i due comunicati:

- FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto della centrocampista Alice Regazzoli.

Il Club desidera ringraziare Alice e le augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale.

- FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto della centrocampista Anna Catelli.

Il Club desidera ringraziare Anna e le augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale.

Risoluzione consensuale del contratto con la centrocampista Alice Regazzoli.#ForzaInter #InterWomen — Inter Women (@Inter_Women) July 15, 2024