Inter Women, sfida alla Fiorentina per Guarino. Cincotta spettatore interessato

Anche a livello femminile sta andando in scena un valzer delle panchine con le big Inter e Fiorentina che ancora non hanno definito chi guiderà la squadra nella prossima stagione. Il nome che interessa a entrambi i club è quello di Rita Guarino, libera dopo aver vinto gli ultimi quattro scudetti alla guida della Juventus Women. La Fiorentina da tempo è sull’ex bianconera, ma negli ultimi giorni anche l’Inter si sarebbe mossa per l’allenatrice visti i risultati non esaltanti del biennio di Attilio Sorbi. Secondo quanto riferito da L Football la società nerazzurra sarebbe balzata in pole offrendo a Guarino un progetto importante con una base di giocatrici giovani e talentuosi su cui poter costruire una squadra vincente. Un’idea che stuzzica Guarino anche perché in casa Fiorentina al momento si vive una situazione di stand by con poca chiarezza sulle scelte tecniche future.

Alla finestra resta Antonio Cincotta, attuale tecnico della squadra viola, che da tempo è fra i papabili – assieme a De La Fuente – tecnici proprio dell’Inter. Il suo futuro sembra quindi legato a doppio filo a quello di Guarino, con la possibile permanenza alla Fiorentina che sembra meno improbabile rispetto a qualche mese fa.