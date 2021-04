Italdonne, Linari: "Questo gruppo si sta ringiovanendo. Con l'Islanda test sulla nostra crescita"

Il difensore dell’Italia femminile Elena Linari ha parlato ai microfoni ufficiali della FIGC del cammino verso l’Europeo, delle giovani convocate per questo ritiro e della distanza che ancora ci separa dalle grandi del Vecchio Continente: “La qualificazione era l’obiettivo principale ed era molto molto importante per noi poterci confrontare con le altre realtà europee. Secondo me c’è ancora uno step da fare per essere completamente al loro livello, ma è una qualificazione importante. Questa manifestazione ci farà capire a che livello siamo, a che punto siamo arrivate nella nostra crescita. Siamo una nazionale che si sta ringiovanendo tantissimo e questo è un punto a nostro favore perché queste giovani possono farci fare un ulteriore passo in avanti. Il fatto di poter fare tante gare da qui all’Europeo può farci crescere ancora come gruppo e a livello individuale. Queste giovani hanno davvero tanta strada davanti a loro e ci aspettiamo un grande apporto e contributo per il futuro. - conclude Linari - Islanda? È una prima partita importante verso l’Europeo, volevamo mantenere un trend di amichevoli fondamentali per la nostra crescita e miglioramento. In questa convocazione ci sono tante giovani e speriamo che possano avere la loro opportunità per confrontarsi a livello internazionale con la nazionale maggiore che è uno step maggiore, successivo, rispetto alle Under”.