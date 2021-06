Italdonne, Prugna dopo l'esordio: "È stata un’emozione indescrivibile. Mi tremavano le gambe"

vedi letture

Lunedì pomeriggio Cecilia Prugna, centrocampista dell'Empoli Ladies, ha fatto il suo esordi con l'Italia entrando in campo al 79° della sfida amichevole contro l'Austria vinta per 3-2 dalle azzurre. Queste le parole della calciatrice sui canali ufficiali del club toscano: "È stata un’emozione indescrivibile. Un po’ mi tremavano le gambe, ma quando sono stata chiamata ad entrare in campo, la concentrazione e la voglia di far bene hanno prevalso sulla tensione del momento. Giocare con quella maglia e con quella squadra è per me la realizzazione di un sogno, un traguardo che mi ero posta e che sono felice di aver raggiunto. E adesso questo diventa un nuovo punto di partenza da cui crescere”.