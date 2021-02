Italdonne, Sabatino: "Il Franchi ci porta bene, chiederemo di giocare sempre qui"

Anche Daniela Sabatino, attaccante dell'Italia, ai microfoni della RAI parla della vittoria per 12-0 su Israele, arrivata grazie anche a una sua doppietta, e della qualificazione al prossimo Europeo: “Sono molto stonata, meglio pensare al calcio che a Sanremo. Sono contenta di questa qualificazione che volevamo fortemente e ora faremo di tutto per fare bene in Inghilterra. Ci godiamo questo momento perché volevamo fortemente qualificarci direttamente per questa competizione. Ora dovrò cercare di mettere in difficoltà Milena, che conosco da anni, per la fase finale. Il Franchi? Ci porta sempre bene, chiederemo di giocare sempre qui”.