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Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women

Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como WomenTUTTO mercato WEB
© foto di FABRIZIO CUSA
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:06Calcio femminile
Tommaso Maschio

Cambio fra i pali nell'elenco delle convocate dell'Italia Femminile di Andrea Soncin: torna infatti a casa Francesca Durante della Lazio che viene sostituita da Astrid Gilardi del Como Women. Lo comunica il sito della FIGC

"Giorno 3 di allenamenti a Coverciano: le gambe sono sempre lì, sui campi del Centro Tecnico Federale e nelle aule per le riunioni tecniche, con la testa concentrata ai prossimi due impegni che potrebbero valere un’ampia fetta di quella torta succulenta che si chiama Mondiali e che ha una ricetta tutta brasiliana.

Il girone a quattro squadre – che comprende anche Svezia, Danimarca e Serbia – regalerà infatti un solo pass diretto per la prossima Coppa del Mondo femminile, in programma nell’estate del 2027, mentre le altre squadre dovranno giocoforza passare dai temuti spareggi. La situazione in classifica dopo due partite vede l’accoppiata scandinava in vetta, a quota quattro punti, mentre Italia e Serbia sperano ancora, anche se hanno accantonato finora un solo punto. E proprio in terra slava ripartirà martedì 14 aprile, alle ore 18:15 (in diretta tv su Rai 2), il cammino delle ragazze di Soncin, abbinate in questa finestra internazionale a un doppio impegno in trasferta che prevede anche la sfida in Danimarca.

La gara di Copenaghen si disputerà sabato 18 aprile alle ore 15 al ‘Parken’, nell’affascinante impianto da oltre 38.000 posti, e sarà trasmessa anche questa in diretta tv su Rai 2".

L’ELENCO DELLE CONVOCATE
Portiere: Rachele Baldi (Roma), Astrid Gilardi (Como Women)*, Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Marsiglia);
Difenditrici: Caterina Ambrosi (Parma), Valentina Bergamaschi (Roma), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Marika Massimino (Ternana), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);
Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);
Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Lazio)

*Convocata in sostituzione di Francesca Durante (Lazio)

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