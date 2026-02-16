Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere

Un incredibile errore è quello che sta emergendo in queste ore e riguarda l’album ‘Calciatrici’ della Panini presentato solo pochi giorni fa a Roma. Nella sezione dedicata alla Nazionale infatti sono stati scambiati i nomi di due portiere: Rachele Baldi della Roma e Francesca Durante della Lazio. La foto della prima reca infatti il nome della seconda e viceversa. Un errore clamoroso, se pensiamo che le due ragazze hanno fatto parte della spedizione all’Europeo in Svizzera dove la squadra di Andrea Soncin ha sfiorato la finale.

Un errore che la Panini, a chi gli ha scritto per farglielo notare, ha detto che presto correggerà anche se non è chiaro se oltre a ristampare le figurine correttamente, manderà anche le figurine rivedute e corrette a chi le ha già trovate e magari attaccate sull’album o se resteranno una curiosità e magari, fra qualche anno, anche una chicca per collezionisti (anche se la tiratura sicuramente non aiuta in questo senso).