Italia ko con il Brasile, Durante: "Stiamo crescendo, vogliamo dire la nostra in ogni gara"

Francesca Durante, portiere della Nazionale italiana femminile, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo l’amichevole persa con il Brasile:

“Dispiace tanto per il risultato, ma tutte le ragazze hanno fatto una gara di grande sacrificio contro una squadra di assoluto valore.

Questa partita ci dà tanti spunti su cui lavorare: nonostante il risultato, l’atteggiamento delle ragazze è stato positivo.

Dopo le partite non sono mai completamente soddisfatta, ma analizzerò la gara con calma. Sono davvero felice di aver ritrovato il campo con la maglia azzurra.”

Due amichevoli che dovevano definire il livello dell’Italia. A che punto siete?

“Penso che tenere testa a una nazionale come il Brasile e creare diverse opportunità significhi che l’Italia sta crescendo e vuole dire la sua in ogni partita.”