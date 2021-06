Italia-Paesi Bassi femminile, le formazioni ufficiali: Soffia dal 1°. In avanti Girelli-Bonansea

Questo pomeriggio a Ferrara, ore 17:30 diretta su Rai Due, l'Italia femminile scende in campo contro le vice-campionesse del Mondo, e campionesse d'Europa, dell'Olanda in un'amichevole. Le azzurre in avanti si affidano al tridente bianconero formato da Cernoia, Girelli e Bonansea con Soffia e Boattin che agiranno da esterne a centrocampo e Caruso al fianco di Giugliano. In difesa saranno Bartoli e Linari ad affiancare Gama al centro. Queste le formazioni ufficiali:

Italia (3-4-3): Giuliani; Bartoli; Linari, Gama; Soffia, Caruso, Giugliano, Boattin; Bonansea, Girelli, Cernoia. Ct Bertolini

Paesi Bassi (4-2-3-1): Van Veenendaal; Folkertsma, Nouwen, Van der Gragt, Van Dongen; Spitse, Groenen; Jansen, Van de Donk, Beerensteyn; Snoeijs. Ct Wiegman