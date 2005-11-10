Italia, Severini ammette: "La prestazione non è stata perfetta, dobbiamo migliorare"

Emma Severini, centrocampista dell'Italia, è intervenuta in zona mista dopo il pareggio con la Bielorussia. Un risultato che permette alle azzurre di staccare il pass per la finale dei playoff contro la Finlandia, ma la prestazione delle ragazze di Soncin è stata deludente.

In questi casi l'importante è passare. Che cosa vi è mancato un po' nel secondo tempo?



"Sicuramente concretizzare le occasioni avute, sia nel primo che nel secondo tempo. Forse è mancata la scelta nell'ultimo spazio del campo. Penso che abbiamo tenuto palla quasi per tutta la partita e su quelle decisioni dobbiamo essere migliori, dobbiamo migliorare e concretizzare di più, perché poi avevamo bisogno del gol. Volevamo festeggiare a Firenze la qualificazione, sicuramente con una vittoria".

Quattro mesi senza vedersi, anche se non può essere un alibi. Quanto vi ha penalizzato e quanto può aiutarvi il fatto che il prossimo ritiro sarà tra poco meno di un mese? Soprattutto, che sfide vi aspettate con la Finlandia?

"Sicuramente non vedersi non è semplice, perché lavoriamo con club che vogliono cose diverse da quelle che magari vuole il mister Soncin, quindi dobbiamo anche essere brave ad adattarci, però è quello che facciamo sempre in ogni raduno. Sicuramente le prossime sfide saranno molto più difficili di quella di oggi e dell'altro giorno, quindi dobbiamo prepararci meglio. Sappiamo quello che abbiamo fatto oggi, sappiamo dove dobbiamo migliorare, abbiamo un mese di tempo per migliorare individualmente e a livello di collettivo, per poi arrivare pronte a questa opportunità, che è quella di andare al Mondiale".

È una sfida di peso notevolissimo. C'è uno stadio in cui ti piacerebbe giocare la partita del 5 dicembre, il ritorno dell'Italia?



"Forse il desiderio che ho è che lo stadio sia pieno. Penso che vada bene qualsiasi stadio, ma l'importante è che sia pieno di persone, perché quello ci dà una mano in più. Vogliamo avere tanto calore, vorremmo festeggiare con molte più persone".

Per te, comunque, il Franchi è quasi casa. Che emozione hai provato in questo stadio?



"È casa, senza quasi. No, sicuramente è stato emozionante. Ero molto felice per me e per la mia famiglia, che comunque mi ha sempre sostenuto. Questo non toglie che qualsiasi altro stadio mi avrebbe dato lo stesso stimolo, però sicuramente mi sentivo a casa e questo mi ha aiutato un po' di più".