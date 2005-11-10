Fiorentina Femminile, Severini: "Molto orgogliose di questa vittoria, obiettivo terzo posto"

Emma Severini, centrocampista della Fiorentina Femminile, è stata grande protagonista del match vinto oggi dalle ragazze viola per 2-1 contro la Lazio siglando la rete del vantaggio gigliato. Al termine del match, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Le parole nel post partita

La sua analisi dopo la vittoria di oggi: "Sapevamo l'importanza della gara odierna, di questa vittoria siamo molto orgogliose, siamo ora al terzo posto che è il nostro obiettivo e in vista del Como era molto importante proseguire su questa linea. La Lazio aveva bisogno di punti come noi, siamo state però brave a gestire la pressione che ci separava dai tre punti: dopo il pareggio loro abbiamo avuto un attimo di sbandamento, ma ci siamo subito riprese. Anche se dobbiamo imparare a essere più ciniche. Con il Como sarà una bella gara, stanno facendo bene e sono una rosa di esperienza, ma ci servono i tre punti per la Champions. E li vogliamo".