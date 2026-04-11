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Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"

Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:19Calcio femminile
Alessandra Stefanelli

Di corsa verso l’obiettivo, ossia conquistare i tre punti nel prossimo match per riaprire la caccia al primo posto del girone e, di conseguenza, alla qualificazione diretta al Mondiale. Parola di Elisabetta Oliviero, una che di corse e rincorse - sulla fascia e non solo - se ne intende, avendoci costruito una carriera, vissuta sempre a cento all’ora. Tra le 27 Azzurre che a Coverciano continuano a preparare il doppio fondamentale appuntamento in casa di Serbia e Danimarca c’è anche l’esterna della Lazio, pronta a dare il suo contributo fatto di sacrificio, altruismo e passione, elementi che l’Italia dovrà mettere in campo martedì (ore 18.15, Rai 2) a Leskovac per tornare a inseguire da vicino il pass per il torneo iridato.

“Le prossime sfide - ha dichiarato la 28enne di Pompei ai microfoni di Vivo Azzurro TV - valgono tanto e ci teniamo a dare il massimo. Voleremo in Serbia per andare a caccia di una vittoria che può darci la spinta per andare avanti. Stiamo preparando tutto nei minimi dettagli: sarà una partita importantissima che ci dobbiamo godere per 90 minuti e oltre, mostrando il nostro cuore italiano e cercando tutte insieme di conquistare il risultato sperato”. Il sogno Brasile, dove nell’estate del 2027 si disputerà la decima edizione della Coppa del Mondo, passa da due trasferte ricche di insidie, dove il gruppo non potrà contare sul supporto dei propri tifosi. “Nelle ultime gare la vicinanza del pubblico è stata molto importante, ma siamo sicure che la percepiremo anche da fuori. La nostra è una Nazionale stupenda: in questo momento siamo tutte abbracciate tra di noi e sentiremo sicuramente il calore delle persone che ci seguiranno da casa. Indossare questa maglia è un grandissimo privilegio, ma porta con sé tante responsabilità. Ci rendiamo conto dell'importanza che ha per tutto il Paese e siamo orgogliose di poter difendere questi colori”.

Dal sogno collettivo il focus si sposta sull’ossessione personale, che dopo una lunga gavetta ha permesso a ‘Betta’ di superare ogni ostacolo fino a farla diventare un punto fermo della squadra guidata da Andrea Soncin, con cui ha esordito nel febbraio del 2024 (da allora 18 presenze e una rete). “E’ proprio l’attenzione a ogni minimo aspetto del gioco che mi ha consentito di arrivare fin qui. Continuo a fare tutto con grande dedizione e curo ogni cosa alla follia, andando oltre la fatica, per migliorarmi e mettermi sempre a disposizione del collettivo”. A fare da filo conduttore all’intervista è soprattutto la gratitudine per ciò che la circonda, la protegge e la rende felice. Da sempre. “Il calcio è stato un vero colpo di fulmine, ora è amore e penso che lo sarà per sempre. La famiglia è il mio scudo è l’amore che mi travolge. E poi c’è la Nazionale: un’emozione indescrivibile, una passione e un amore senza fine”.

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