Bologna, dal Lumezzane arriva a titolo definitivo il giovane Luigi Caccavo
Mancava solo l'ufficialità, è arrivata pochi minuti fa. Il Bologna ha acquistato a titolo definitivo dal Lumezzane il giovane attaccante Luigi Caccavo, attaccante classe 2004 che nell'ultima stagione in Serie C ha segnato 11 reti in 36 presenze totali fra campionato e playoff.
Il comunicato del Bologna
Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’FC Lumezzane il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Luigi Caccavo.
Il comunicato del Lumezzane
FC Lumezzane comunica la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Luigi Caccavo al Bologna FC 1909.
L’attaccante nella stagione trascorsa con i colori rossoblù ha realizzato undici reti in campionato, primo calciatore a tornare in doppia cifra con la maglia del Lumezzane dalla stagione 2012/13, collezionando in totale trentasei presenze impreziosite anche da due assist.
A Luigi il ringraziamento per la professionalità e l’amore per la nostra maglia, unita al più grande augurio per il prosieguo della sua carriera.